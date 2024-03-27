بالفيديو.. سعودية تجاوزت الـ100 عام: حكوماتنا طيبة.. وحزني على ابني منذ 30 عامًا.. مازلت احتفظ بـ"ثلاجة" الشاي وصورته

وكانت صيت الجدة “شريفة“ قد ذاع بعد انتشار عددٍ من المقاطع في أوقات سابقة وهي تسرد فيها جوانب من حياتها ، إلا أن الحزن كان سيد الموقف حيث لازمها منذ عشرات السنين بعد وفاة ابنها الذي لم تنسه وهي تعيش معه يوميًا من خلال “ثلاجة“ كانت تضع له فيها الشاي منذ أن كان صغيرًا عند ذهابه إلى مدرسته الابتدائية وإلى أن التحق بالسلك العسكري.