أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها بكل اعتزاز مسيرة البناء والتنمية

رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأعرب أمير المنطقة عن فخره واعتزازه بمسيرة البناء والتنمية، والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–.
وقال أمير منطقة تبوك في برقية، بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: "يشرفني، باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة، أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- مستذكرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى عهدكم الزاهر والميمون، الذي شهدت فيه السعودية تطوُّرًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات".
كما بعث أمير منطقة تبوك برقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها: "نستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن، وإرساء وحدته، التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وصولاً للعهد الزاهر والميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-".