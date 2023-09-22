أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر بها بكل اعتزاز مسيرة البناء والتنمية

وقال أمير منطقة تبوك في برقية، بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: "يشرفني، باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة، أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- مستذكرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى عهدكم الزاهر والميمون، الذي شهدت فيه السعودية تطوُّرًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات".