الرياض مدينة عالمية.. تقرير يرصد الجاذبية المالية ومركز "العاصمة" في قائمة الـ 100

وتابع التقرير: "من المخطط أن تنافس الرياض كبريات مدن العالم من حيث جاذبيتها المالية والاقتصادية، ومن أهم المقومات التي أعلن عنها سمو ولي العهد، عدد السكان والمخطط له أن يصل في العام 2030م، إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة، مما يتوقع معه أن يكون أكثر من 40% من سكان المملكة".