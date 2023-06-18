للمرة الرابعة على التوالي.. "الملك عبدالله الطبية بمكة" تنال شهادة الاعتماد الدولية للمنظمات الصحية

يُذكر أن برنامج جودة الخدمات الصحية في مدينة الملك عبدالله الطبية قد حصل على هذا الاعتماد عام 2013، وتم تجديده في عام 2016، وكذلك الاعتماد للمرة الثالثة لعام 2019، وأخيرًا تم التتويج لهذا العام 2023 للمرة الرابعة على التوالي، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات صحية تخصصية ذات جودة عالية، من خلال توفير بيئة استشفائية آمنة، كما أن هذا الاعتماد ينضم لسلسلة من الاعتمادات والجوائز الدولية والعالمية التي حصدتها المدينة الطبية منذ تأسيسها.