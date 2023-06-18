للمرة الرابعة على التوالي.. "الملك عبدالله الطبية بمكة" تنال شهادة الاعتماد الدولية للمنظمات الصحية

حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، على اعتراف اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنظمات الصحية (JCI) كمنشأة صحية تعمل وفقًا للأنظمة والمعايير الدولية للمرة الرابعة على التوالي.
وأوضح المدير العام التنفيذي في مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور عبدالله الزهراني، أن ذلك يأتي ضمن تطبيق معايير الجودة المندرجة تحت مبادرات التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وفقًا للاستراتيجية الصحية لوزارة الصحة، واستكمالًا لمسيرة المدينة الطبية نحو التميز، وتتويجًا للجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية لتكون ضمن أفضل المنشآت الطبية عالميًّا.
وأشاد الزهراني بالجهد الذي بُذل من فريق العمل المؤهل من منسوبي المدينة الطبية من أطباء وممرضين وإداريين وفنيين في تطبيق معايير الجودة والسلامة المطلوبة، وكذلك العمل المميز لإدارة الجودة في المدينة الطبية على تطبيق المعايير ومتابعتها وتحديثها بشكل دوري ومواكب للتطورات.
من جهتها أشارت الدكتورة حنان معبر مديرة إدارة الجودة وسلامة المريض بالمدينة الطبية، إلى أن هذا النجاح كان وراءه إدارة عُليا داعمة وضعت الجودة وسلامة المريض كأحد أهم أولوياتها الاستراتيجية، وفريق عمل كفؤ ومؤهل للتحقيق هذه الاستراتيجيات بنتائج مميزة.
يُذكر أن برنامج جودة الخدمات الصحية في مدينة الملك عبدالله الطبية قد حصل على هذا الاعتماد عام 2013، وتم تجديده في عام 2016، وكذلك الاعتماد للمرة الثالثة لعام 2019، وأخيرًا تم التتويج لهذا العام 2023 للمرة الرابعة على التوالي، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات صحية تخصصية ذات جودة عالية، من خلال توفير بيئة استشفائية آمنة، كما أن هذا الاعتماد ينضم لسلسلة من الاعتمادات والجوائز الدولية والعالمية التي حصدتها المدينة الطبية منذ تأسيسها.