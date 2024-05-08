تقديرًا لإبداعها.. جائزة هيرميز الدولية تتوج "Whizz Film" بـ4 جوائز بلاتينية

ولم يقتصر النجاح على هذا الحد؛ بل جاء فيلم "إرث جار" لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة ليحصد الجائزة البلاتينية بجدارة مستحقة كأفضل فيلم مؤسسة حكومية في مسار الفيديو، كما نال فيلم "نُشيد وطنًا" لصندوق التنمية الوطني في اليوم الوطني، 93 جائزة بلاتينية في فئة المؤثرات البصرية لمسار الفيديو الإبداعي، ويجسّد هذا النجاح مدى براعة شركة Whizz Film في تقديم أحدث التجارب السينمائية في السوق المحلي والعالمي.