تقديرًا لإبداعها.. جائزة هيرميز الدولية تتوج "Whizz Film" بـ4 جوائز بلاتينية

حققت شركة Whizz Film ضمن "جوائز هيرميز الإبداعية الدولية"، أربع جوائز بلاتينية؛ تكريمًا لذلك الإبداع والإتقان في تقديم أعمال صنعت نجهًا حديثًا في مجال صناعة الأفلام؛ حيث حَظِيَ فيلم "إطلاق مبادرة كنوز" بالجائزة البلاتينية عن فئة الإخراج لمسار الفيديو الإبداعي؛ بينما حصد فيلم "كواليس إطلاق مبادرة كنوز" على الجائزة البلاتينية عن فئة المونتاج [Editing] بذات المسار.
ولم يقتصر النجاح على هذا الحد؛ بل جاء فيلم "إرث جار" لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة ليحصد الجائزة البلاتينية بجدارة مستحقة كأفضل فيلم مؤسسة حكومية في مسار الفيديو، كما نال فيلم "نُشيد وطنًا" لصندوق التنمية الوطني في اليوم الوطني، 93 جائزة بلاتينية في فئة المؤثرات البصرية لمسار الفيديو الإبداعي، ويجسّد هذا النجاح مدى براعة شركة Whizz Film في تقديم أحدث التجارب السينمائية في السوق المحلي والعالمي.
وتُعَد شركة Whizz Film شركة رائدة في مجال صناعة الأفلام، تتفرد بقدرتها على إنتاج أفلام تتجاوز الحدود الإبداعية، وتُطلعنا على عالم كواليس الإنتاج الإبداعي من خلال منتجات مصاحبة تشرح عن هذا العالم السينمائي، وتتميز أيضًا بإتقان للمشاريع الفنية والاستخدام المبتكر التقنيات الحديثة؛ مما يضفي على أفلامها لمسة الحداثة والابتكار دائمًا.
وتهتم Whizz Film بالتفاصيل الدقيقة في التطوير البصري والموسيقى الأصلية والصوتيات التي تعزز من تجربة المشاهد، وتضيف بُعدًا جديدًا إلى الأحداث؛ لذا يتميز إنتاجها بواقعيته الثقافية والحِرَفية، ويعكس براعة العديد من الجوانب الإنسانية والثقافية التي تثري التجربة السينمائية وتجعلنا نعيش في عوالم الإبداع المتجددة.