سكان قرية الحبيقي بمكة: الاتصالات معدومة والسيول تعزلنا

وتزداد معاناتهم عند هطول الأمطار وجريان السيول التي تعزلهم لعدة ساعات عن المحافظة؛ ما يضطرهم حينها للبقاء في منازلهم، وانقطاعهم عن عالم الاتصالات والإنترنت، لافتين إلى أن هذه الخدمة غائبة تمامًا عن قريتهم على حد قولهم.