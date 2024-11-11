سكان قرية الحبيقي بمكة: الاتصالات معدومة والسيول تعزلنا

يناشد سكان قرية الحبيقي التابعة لمحافظة الجموم، بمنطقة مكة المكرمة، منذ 20 عامًا، الجهات المختصة بضرورة توفير حزمة من الخدمات الأساسية؛ أبرزها خدمة الاتصالات والطرق والإنارة.
وفي شكوى تلقتها "سبق"، طالب عدد من سكان قرية الحبيقي، الواقعة في الشمال الشرقي لمكة المكرمة، والتي تتبع إداريًا لمحافظة الجموم؛ بإيجاد حلول عاجلة مع الطريق الذي يفصلهم عن الطريق العام، ويبلغ طوله 2 كيلومتر.
وتزداد معاناتهم عند هطول الأمطار وجريان السيول التي تعزلهم لعدة ساعات عن المحافظة؛ ما يضطرهم حينها للبقاء في منازلهم، وانقطاعهم عن عالم الاتصالات والإنترنت، لافتين إلى أن هذه الخدمة غائبة تمامًا عن قريتهم على حد قولهم.
وأشار السكان إلى أن لديهم العديد من الشكاوى والخطابات المتعلقة بالخدمات؛ لدى الجهات المختصة، لكن دون جدوى.
وطالب السكان عبر "سبق"، وزارة النقل وهيئة الاتصالات، بضرورة الوقوف على مطالبهم المشروعة على وجه السرعة، بعد مضي عشرات السنين دون أي فائدة مرجوّة.