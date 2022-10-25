شركة "البحر الأحمر للتطوير" تعلن تَوَسُّعَها لتصبح "البحر الأحمر الدولية"

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن تطوير كلا الوجهتين يسير وفق الخطة الزمنية المقررة؛ مبينة أنه بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة "البحر الأحمر" لمراحل هامة في مخطط تطويرها، ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023؛ توسعت محفظة مشاريع "البحر الأحمر الدولية" اليوم لتشمل تطوير أكثر من 10 مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلًا.