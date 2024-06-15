لقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.. "بيئة مكة" تكثف جهودها بمسالخ العاصمة المقدسة

يعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على تكثيف جهوده وتوفير التجهيزات الخاصة بمسالخ العاصمة المقدسة، بما يتوافر بها من خدمات وإمكانات مادية متطورة من كاميرات للمراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب إيجاد العنصر البشري المدرب، وذلك بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.
وأوضح مدير إدارة المراجعة الداخلية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة علي بن محمد قصاص؛ أن المراجعة الداخلية تسعى لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات في المسالخ، ورصد أي مخالفات أو تجاوزت للقوانين والأنظمة، والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في أعمال الحج، ومراجعة عمليات الحفاظ على البيئة في المسالخ، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضيوف الرحمن، واقتراح التوصيات لتحسينها.
يُذكر أن الإجراءات تضمنت رفع جاهزية مسالخ العاصمة المقدسة وهي: مسلخ جنوب مكة (أ)، ومسلخ جنوب مكة (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ المعيصم النموذجي، وبطاقة استيعابية تتجاوز الـ (500) ألف رأس من الماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.