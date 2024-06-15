لقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.. "بيئة مكة" تكثف جهودها بمسالخ العاصمة المقدسة

وأوضح مدير إدارة المراجعة الداخلية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة علي بن محمد قصاص؛ أن المراجعة الداخلية تسعى لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات في المسالخ، ورصد أي مخالفات أو تجاوزت للقوانين والأنظمة، والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في أعمال الحج، ومراجعة عمليات الحفاظ على البيئة في المسالخ، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضيوف الرحمن، واقتراح التوصيات لتحسينها.