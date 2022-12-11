شاهد.. مكتب الاتصال العسكري السعودي يشارك في معرض "الليلة الدولية للحلفاء" بفلوريدا

وأكّد مدير مكتب الاتصال العسكري السعودي في تامبا، المقدم "غسان بن سعد الطاسان"، أهمية مثل هذه المشاركة كإحدى أدوات القوة الناعمة السعودية التي تبرز جميع الجوانب الإيجابية والمشرفة عن المملكة ورؤيتها التطويرية في شتى المجالات أمام عدد كبير من الحضور تجاوز 3000 زائر من كبار ممثلي دول التحالف وغيرهم، والذي ترك أثراً كبيراً وإيجابياً في نفوسهم.