شاهد.. مكتب الاتصال العسكري السعودي يشارك في معرض "الليلة الدولية للحلفاء" بفلوريدا

شارك مكتب الاتصال العسكري السعودي بالقيادة المركزية الأمريكية، في معرض "الليلة الدولية للحلفاء"، في الذكرى الثامنة عشرة لهذه المناسبة بقاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.
ويهدف المعرض إلى إبراز ثقافة كل دولة من دول التحالف البالغ عددها 44 دولة، حيث أقام مكتب الاتصال العسكري السعودي معرضاً ضمن هذه الفعالية لإبراز الثقافة السعودية والعادات والتقاليد السعودية العربية الاصيلة والتعريف بالمملكة ورؤيتها العظيمة التطويرية 2030 في مختلف المجالات.
وصاحب المعرض الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تعزّز البُعد الثقافي والحضاري من خلال العروض المرئية والسمعية لأبرز المشاريع التطويرية، مثل: مدينة نيوم وذا لاين وجزر البحر الاحمر، إضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع الترفيه والسياحة، وكذلك توزيع عدد كبير من المطبوعات والكتيبات التعريفية عن المملكة العربية السعودية ورؤيتها المستقبلية ودورها الإيجابي في استقرار أمن المنطقة.
وأكّد مدير مكتب الاتصال العسكري السعودي في تامبا، المقدم "غسان بن سعد الطاسان"، أهمية مثل هذه المشاركة كإحدى أدوات القوة الناعمة السعودية التي تبرز جميع الجوانب الإيجابية والمشرفة عن المملكة ورؤيتها التطويرية في شتى المجالات أمام عدد كبير من الحضور تجاوز 3000 زائر من كبار ممثلي دول التحالف وغيرهم، والذي ترك أثراً كبيراً وإيجابياً في نفوسهم.
بدوره ثمّن قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق "كورلا" بمشاركة المملكة العربية السعودية، وعبّر عن سعادته لما لقيه من حفاوة وتكريم، وما شاهده من استعدادات عظيمة وتمثيل مشرف للمملكة من قِبل منسوبي مكتب الاتصال العسكري السعودي.
وأشاد الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأوتاوا، العميد الركن "سلمان بن عوض الحربي" بالجناح السعودي، وثمّن دور منسوبي مكتب الاتصال ومشاركتهم المتميزة لإنجاح الجناح السعودي خلال المعرض، وعبّر عن سعادته بما رآه من حُسن التنظيم، وإبراز الثقافة السعودية الأصيلة، والتفاعل الإيجابي مع الزائرين والحضور.