أنذرنا المستثمر وخالفناه.. شكوى تلف منتجات بسوق الطائف تتفاعل برد "البيئة"

وفي سياق متصل، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة التسويق الزراعي؛ وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية؛ لذلك يؤكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في حماية المستهلك حيث نسعى لضمان حقوق المستهلك الأربعة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وهي الحق في السلامة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار، وحق الاستماع إلى آرائه، مناشدًا جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، أو الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.