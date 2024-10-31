7 خطوات فقط.. "أفضل برنامج حمية لخفض الكولسترول الضار" يكشفه "النمر"

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أفضل برنامج حمية لخفض الكولسترول الضار في 7 خطوات فقط.
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هناك 7 خطوات تمثل معًا أفضل برنامج حمية لخفض الكولسترول الضار، وتشمل "الابتعاد عن الشحوم الحيوانية مثل شحم الخروف وشحم السنام، والتركيز على صدور الدجاج والأسماك، والتركيز على الخضروات والفواكه يوميًّا خمس حصص".
وأكد أهمية "الابتعاد نهائيًّا عن أكل المطاعم والجنك فود، وممارسة الرياضة اليومية ٣٠ دقيقة على الأقل، وتناول المكملات الغذائية مثل البيرغموت ورز الخميرة الحمراء، والابتعاد عن الحزن والتوتر قدر الإمكان".