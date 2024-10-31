7 خطوات فقط.. "أفضل برنامج حمية لخفض الكولسترول الضار" يكشفه "النمر"

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هناك 7 خطوات تمثل معًا أفضل برنامج حمية لخفض الكولسترول الضار، وتشمل "الابتعاد عن الشحوم الحيوانية مثل شحم الخروف وشحم السنام، والتركيز على صدور الدجاج والأسماك، والتركيز على الخضروات والفواكه يوميًّا خمس حصص".