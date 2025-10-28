تكنولوجيات الصحراء تقود تحدي الأتمتة في "هاكاثون الصناعة 2025" لتعزيز الابتكار والتحول الصناعي المستدام.

ويهدف المشروع الفائز إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي متكامل لأتمتة عملية فحص عيوب الألواح الشمسية باستخدام تقنيات التصوير متعدد الأطياف، بالاعتماد على مزيج من تقنيات التلألؤ الكهربائي (EL) والتصوير الحراري (IR)، وتحليل بيانات خطوط الإنتاج دون تدخل بشري. وحقق النظام دقة فحص بلغت 96.4%، مما أسهم في رفع كفاءة عمليات الفحص بنسبة 67%، وخفض التكاليف التشغيلية بأكثر من 800 ألف ريال سنويًا، إضافة إلى توفير ما يزيد على 400 يوم عمل في السنة.