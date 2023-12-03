بيشة.. نجاح استئصال 14 ورمًا ليفيًّا لمريضة بمستشفى الولادة والأطفال

جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر 2023م، تم استقبال عدد 5599 مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 3847 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 809؛ فيما تم إجراء 339 عملية جراحية، والولادات الطبيعية والقيصرية 295، وجراحات اليوم الواحد 160، والوصفات الدوائية المصروفة 8646، والفحوصات المخبرية 237527، وعدد 3212 خدمة مقدمة من قسم الأشعة، والطب الاتصالي 1173، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في قسم النمو والسلوك 163.