غيبوبة تامة.. حادث يكسر جمجمة شاب ببريدة وتدخل عاجل يسهم في إنقاذ حياته

وأوضح التجمُّع، أنَّ الفريق المعالج قرّر وبشكلٍ عاجلٍ إجراء تدخل جراحي عن طريق فتح الجمجمة وسحب النزيف الحاصل تحت الأم الجافية، وإعادة وضع القطعة المستأصلة من الجمجمة في مكانها، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح، ولله الحمد، حيث تحسنت بعدها حالة المريض وارتفعت نسبة الوعي إلى النسبة الكاملة 15 من 15، كما لا يوجد لديه أي مضاعفات عصبية، وخرج المريض من المستشفى بعافيته مع إكمال المتابعة بالعيادات الخارجية للمستشفى.