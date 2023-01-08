غيبوبة تامة.. حادث يكسر جمجمة شاب ببريدة وتدخل عاجل يسهم في إنقاذ حياته

تمكّن طاقم متخصّص من أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى بريدة المركزي ببريدة -بعد توفيق الله- من إنقاذ حياة شاب دخل في حالة غيبوبة نتيجة تعرُّضه لحادث سير نتج عنه كسر في الجمجمة، وتسبّب له في نزيف حاد وخطير بداخلها.
وكشف تجمُّع القصيم الصحي، أنَّ المريض أُحضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي وهو في غيبوبة تامة ونسبة الوعي لديه 7 من 15 فقط، وعلى الفور تم عمل الأشعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت أنَّ لديه نزيفاً حاداً داخل الدماغ فوق الأم الجافية، مع تورم في الجهة اليمنى من الدماغ.
وأوضح التجمُّع، أنَّ الفريق المعالج قرّر وبشكلٍ عاجلٍ إجراء تدخل جراحي عن طريق فتح الجمجمة وسحب النزيف الحاصل تحت الأم الجافية، وإعادة وضع القطعة المستأصلة من الجمجمة في مكانها، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح، ولله الحمد، حيث تحسنت بعدها حالة المريض وارتفعت نسبة الوعي إلى النسبة الكاملة 15 من 15، كما لا يوجد لديه أي مضاعفات عصبية، وخرج المريض من المستشفى بعافيته مع إكمال المتابعة بالعيادات الخارجية للمستشفى.
يُذكر أنَّ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الطبية التي قدّمتها العيادات الخارجية في مستشفى بريدة المركزي خلال العام الماضي 2022م، بلغ أكثر من 139 ألف مريض.