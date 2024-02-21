يمر فوق السعودية.. "الفلك الدولي" يتوقع توقيت سقوط القمر الاصطناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض اليوم

توقّع مركز الفلك الدولي، بحسب العناصر المدارية المحدّثة، سقوط القمر الاصطناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، اليوم الأربعاء، في الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات.
وأرفق مدير مركز الفلك الدولي مشرف برنامج متابعة سقوط الأقمار الاصطناعية المهندس محمد شوكت عودة؛ صورة القمر الاصطناعي على الخريطة التي تبيّن موقع السقوط المتوقع بحسب هذا التحديث، والأماكن التي سيمر فوقها خلال فترة احتمالية السقوط، بحسب توقعات "برنامج متابعة سقوط الأقمار الاصطناعية".
وقال "عودة": توقع موعد ومكان سقوط القمر الاصطناعي يشوبه مقدارٌ كبيرٌ من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن تكون الجهة المالكة للقمر الاصطناعي هي الأكثر دقة، ولا توجد جهة توقعاتها هي دائماً الأدق.
وأورد عودة؛ توقعات وزارة الدفاع الأمريكية التي تؤكّد أن سقوط القمر الاصطناعي، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 3 ساعات.
أما توقعات وكالة الفضاء الأوروبية، فتشير إلى سقوط القمر الصناعي، اليوم، في الساعة 16:32 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات.
وأضاف عودة؛ يلاحظ اتفاق التوقعات الثلاثة على مرور القمر الاصطناعي فوق السعودية خلال فترة احتمالية سقوطه.
وكلما اقتربنا من موعد السقوط سيقل مقدار الخطأ، وقد يتغيّر موقع السقوط ومواقع الخطوط، لذا يُرجى متابعة التحديثات القادمة على حساب مركز الفلك الدولي على تويتر: (@AstronomyCenter ) #ERS2reentry
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https://astronomycenter.net/articles/2024/02/17/ers2
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