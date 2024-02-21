يمر فوق السعودية.. "الفلك الدولي" يتوقع توقيت سقوط القمر الاصطناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض اليوم

‏وقال "عودة": توقع موعد ومكان سقوط القمر الاصطناعي يشوبه مقدارٌ كبيرٌ من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن تكون الجهة المالكة للقمر الاصطناعي هي الأكثر دقة، ولا توجد جهة توقعاتها هي دائماً الأدق.

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