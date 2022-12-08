طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة الأعلى حرارة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 32 درجة، وجدة وجازان 31 درجة، وكل من شرورة والقنفذة وينبع 30 مئوية؛ فيما سجلت وادي الدواسر 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ9 درجات مئوية، تليها أبها وتبوك وعرعر ورفحاء والقريات 10 درجات، وكل من الباحة وسكاكا 11 مئوية؛ فيما سجلت حائل ونجران وحفر الباطن 12 مئوية.
وسجلت الرياض وبريدة وحائل والخرج والمجمعة وأبها والباحة وسكاكا وطريف والطائف وحفر الباطن أعلى رطوبة 95% و90%.