طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة الأعلى حرارة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.