أبناء القحمة يُزيِّنون الحارات القديمة بالرسوم والكتابة على الجدران احتفاء بشهر رمضان

وقال كل من إبراهيم خليل وخالد مقروي لـ"سبق": بدأ العمل قبل حلول شهر رمضان بـ30 يومًا، ودُشنت تلك المبادرة في اليوم الأول من شهر الصيام تزامنًا مع "مبادرة أجاويد"، التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير. وأكدا أن المبادرة تهدف إلى إزالة مظاهر التشوه البصري، وتزيين الأحياء في القحمة، وخلق روح التنافس بين أبناء المركز وشرائح المجتمع كافة.