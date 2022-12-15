"تعليم جازان" يشارك في حملة السلامة المرورية "سلامتكم في التزامكم" والمعرض المصاحب

كما احتوى ركن الإدارة العامة على بروشورات تحوي الفعاليات التي تم تنفيذها في المدارس، ومرسمًا حرًّا، وهدايا للزوار "تعليقات سيارات - ميداليات مفاتيح - حلويات بشعار الحملة - الورود مع عبارات للسلامة المرورية - أكوابًا وأقلامًا بشعار تعليم جازان، وباركودًا لتسجيل زوار الركن للمشاركة في السحب على جهاز لوحي نهاية الحملة.