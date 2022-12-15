"تعليم جازان" يشارك في حملة السلامة المرورية "سلامتكم في التزامكم" والمعرض المصاحب

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في حملة التوعية بالسلامة المرورية والمعرض المصاحب، التي نفذها مرور منطقة جازان، ودشّنها أمير منطقة جازان تحت شعار "سلامتكم في التزامكم".
وأكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ضرورة تقيُّد أفراد المجتمع التعليمي بآداب السلامة المرورية، ومعرفتهم بطرق القيادة الصحيحة، والالتزام بالإشارات المرورية المختلفة على الطرقات ومعرفتهم بمدلولاتها.
وبيّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مدى حرصها على توعية الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع التعليمي بآداب السلامة المرورية؛ من خلال إقامة العديد من الفعاليات التوعوية المتنوعة.
وأشارت الإدارة العامة إلى إقامة ركن توعوي ضمن المعرض المصاحب للحملة بمجمع كادي مول التجاري بمدينة جيزان، استمر لمدة خمسة أيام من 17/ 5/ 1444هـ وحتى 21/ 5/ 1444هـ؛ حيث احتوى الركن على خلفية تحوي تصاميم توعوية للحملة، وشاشة عرض تعرض مقاطع توعوية للطلاب والطالبات بقواعد السلامة المرورية عند ركوب الحافلة المدرسية.
كما احتوى ركن الإدارة العامة على بروشورات تحوي الفعاليات التي تم تنفيذها في المدارس، ومرسمًا حرًّا، وهدايا للزوار "تعليقات سيارات - ميداليات مفاتيح - حلويات بشعار الحملة - الورود مع عبارات للسلامة المرورية - أكوابًا وأقلامًا بشعار تعليم جازان، وباركودًا لتسجيل زوار الركن للمشاركة في السحب على جهاز لوحي نهاية الحملة.
وشهد ركن التعليم وأركان الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في المعرض خلال الخمسة الأيام، إقبالًا كبيرًا من طلاب مدارس المنطقة.