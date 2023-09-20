فعاليات علمية وثقافية.. مكتبة "الملك عبدالعزيز" تحتفي بمرور 5 سنوات على انطلاقتها بجامعة بكين

يُذكر أن من أبرز الأعمال التي قامت بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، هي إطلاق المكتبة الرقمية العربية- الصينية، وإقامة عدد من المعارض الثقافية منها معرض الخط العربي الصيني، وترجمة عدد من إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض إلى الصينية منها موسوعة المملكة العربية السعودية، وكتاب صناعة السدو بين الماضي والحاضر، وكتاب ملامح وأماكن سعودية، وكتاب الحلي التراثية لنساء وسط الجزيرة العربية، ومجموعة أخرى تشمل قصص الأطفال.