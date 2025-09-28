بمحتوى وطني وتفاعلي.. "الإذاعة والتلفزيون" تواكب نبض الشارع وتصل لكل بيت سعودي

أما برنامج "من السعودية"، فيرصد المستجدات لحظة بلحظة من مختلف مناطق المملكة، مستندًا إلى شبكة من المراسلين الميدانيين لنقل الحدث من قلب الواقع، فيما يقدم برنامج "فتاوى" محتوى دينيًا مباشرًا عبر استضافة أعضاء من هيئة كبار العلماء للإجابة عن أسئلة المشاهدين.