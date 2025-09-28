بمحتوى وطني وتفاعلي.. "الإذاعة والتلفزيون" تواكب نبض الشارع وتصل لكل بيت سعودي

تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون تقديم محتوى إعلامي متنوع ومباشر يعكس نبض المجتمع السعودي، من خلال باقة برامج يومية أصبحت جزءًا من روتين المشاهد، وتعكس التزام الهيئة بأن تكون منصة وطنية قريبة من المواطن وقضاياه، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز هذه البرامج، يبرز برنامج "الشارع السعودي" الذي يناقش القضايا المجتمعية اليومية بأسلوب تفاعلي مباشر، بمشاركة مختصين وصانعي قرار، بهدف تعزيز الحوار المجتمعي وتقديم حلول عملية للمشكلات المطروحة.
فيما يأخذ برنامج "ديرتنا" المشاهد في جولات ميدانية بين مناطق المملكة، مقدمًا مشاهد حية من التراث والثقافة والحياة الشعبية، ومبرزًا التنوّع المحلي الذي يعزز الانتماء والهوية الوطنية.
ويُطل برنامج "صباح السعودية" في بداية كل يوم بمزيج من الأخبار الخفيفة والفقرات التوعوية والثقافية، واستضافة لعدد من النجوم والمختصين، مقدمًا تجربة صباحية تجمع بين الفائدة والمتعة.
أما برنامج "من السعودية"، فيرصد المستجدات لحظة بلحظة من مختلف مناطق المملكة، مستندًا إلى شبكة من المراسلين الميدانيين لنقل الحدث من قلب الواقع، فيما يقدم برنامج "فتاوى" محتوى دينيًا مباشرًا عبر استضافة أعضاء من هيئة كبار العلماء للإجابة عن أسئلة المشاهدين.
وتؤكد الهيئة من خلال هذه البرامج مكانتها كمنصة وطنية تُعنى بتناول قضايا المجتمع، وتوثيق التجارب الثقافية والإبداعية، إلى جانب تقديم محتوى تثقيفي وتوعوي وترفيهي يلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع السعودي.