"مجمع الملك سلمان العالمي للعربية" يفتح التسجيل لزيارة "معرض اللغة العربية للطفل"

وحدد المجمع الرابط: https://support.google.com/drive/answer/6283888 للتسجيل لزيارة المعرض، الذي سيفتح أبوابه ويستقبل الزوار يوميًّا من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مسًاء، ويهدف إلى تعزيز المكانة الريادية للمملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، ورفع مستوى تقدير اللغة العربية والاحتفاء الثقافي بها، وإبراز جمالياتها السمعية والبصرية واللسانية، وزيادة الاعتزاز والاهتمام بها، وإثراء زوار المعرض ثقافيًّا في علوم اللغة العربية، وتقديم قصة عرض فريدة عن اللغة العربية، علمًا بأن زيارة المعرض متاحة لعامة الأطفال مع عائلاتهم، أو مع منسوبي الجهات من خلال رابط التسجيل.