"هاشم" : برنامج "كفالة" أسهم في توفير ما يقارب مليون وظيفة في القطاع الخاص

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال كلمته ضمن حفل تكريم شركاء نجاح برنامج كفالة والإعلان عن 100 مليار ريال ضمانات تمويلية، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف عبدالله البنيان، مرجعًا التحسن في إنجاز الكفالات إلى تمكين الكوادر وتحسين آليات العمل واتباع سياسات مبنية على استخدام أنماط الذكاء الاصطناعي.