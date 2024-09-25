"هاشم" : برنامج "كفالة" أسهم في توفير ما يقارب مليون وظيفة في القطاع الخاص

كشف هُمام هاشم، المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برنامج "كفالة"، عن تحسن في سرعة إنجاز الكفالات لتصبح في التوسط 37 ساعة بعد أن كانت تستغرق 45 يومًا.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال كلمته ضمن حفل تكريم شركاء نجاح برنامج كفالة والإعلان عن 100 مليار ريال ضمانات تمويلية، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف عبدالله البنيان، مرجعًا التحسن في إنجاز الكفالات إلى تمكين الكوادر وتحسين آليات العمل واتباع سياسات مبنية على استخدام أنماط الذكاء الاصطناعي.
وأسهم برنامج كفالة وفقًا لهمام هاشم في توفير ما يقارب مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية ودعم سيدات الأعمال بقيمة تزيد على 7.4 مليارات ريال موجهة لـ 3300 منشأة خلال العامين الماضيين فقط.