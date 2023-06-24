ربط خدمات الرعاية الصيدلانية بالمشاعر بالمصادر والمراجع المعتمدة عالميًّا

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ربط خدمات الرعاية الصيدلانية بالمشاعر بالمصادر والمراجع المعتمدة عالميًّا
حرصًا من "الصحة" على الاستخدام الأمثل للأدوية وفق الطرق الصحيحة
بدأ مستشفى منى الوادي ربط خدمات الرعاية الصيدلانية بأهم مصادر ومراجع معلومات الأدوية والسموم المعتمدة عالميًّا.
وأوضحت وزارة الصحة أن ذلك يأتي ضمن مبادرات إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى منى الوادي لحج هذا العام 1444هـ؛ سعيًا لتحقيق أعلى معايير السلامة الدوائية والسموم لكادر العمل الطبي في المستشفى بهدف الاستخدام الأمثل للأدوية وفق الطرق الصحيحة والمثلى المطابقة لسياسات وإجراءات الخطط العلاجية المعمول بها في المنشأة الصحية.
وأشارت إلى أنه من شأن مبادرة الربط أن تعمل على توفير معلومات حديثة وموثوقة عن الأدوية وطرق استخداماتها بأسرع وأسهل الطرق.