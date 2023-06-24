ربط خدمات الرعاية الصيدلانية بالمشاعر بالمصادر والمراجع المعتمدة عالميًّا

وأوضحت وزارة الصحة أن ذلك يأتي ضمن مبادرات إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى منى الوادي لحج هذا العام 1444هـ؛ سعيًا لتحقيق أعلى معايير السلامة الدوائية والسموم لكادر العمل الطبي في المستشفى بهدف الاستخدام الأمثل للأدوية وفق الطرق الصحيحة والمثلى المطابقة لسياسات وإجراءات الخطط العلاجية المعمول بها في المنشأة الصحية.