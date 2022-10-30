"المرور" يوضّح شروط إتمام إجراءات نقل الملكية ومبايعة المركبة عبر "أبشر"

أوضح المرور السعودي الخطوات المطلوبة لنقل ملكية السيارات أو المبايعة التي تتم عبر منصة أبشر للمركبات من نوع خصوصي أو نقل خاص.
وأكّد المرور أنه لإتمام إجراءات نقل الملكية ومبايعة المركبة يجب اتباع عدة خطوات، هي "معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري وتحديد ثمن المبايعة، مع قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم دخول البائع لمنصة أبشر واختيار عرض مركبة للبيع وإدخال تفاصيل المبايعة، ويتبعه دخول المشتري للمنصة واختيار أو رفض طلب المبايعة، ثم يقوم المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وحال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة، ثم دخول البائع لمنصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإتمام الإجراءات، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع لحساب البائع.
واشترط المرور قبل تنفيذ العملية أن يكون البائع والمشتري مسجلين بالمنصة، وألا يقل ثمن المركبة عن 5000 ريال ولا يزيد على 150 ألفاً، وتكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، أو مفقودة أو مطلوبة أو محجوزة، وسريان الرخصة الخاصة بالمركبة، وتأمين ساري المفعول وعدم وجود مخالفات عليها أو على المشتري.