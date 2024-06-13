"ملكية مكة" ترفع جاهزية المواقيت ومساجد الحل لموسم الحج

وأكدت الهيئة أنها أولت المواقيت اهتمامًا فائقًا بتطويرها وتحديث خدماتها، لأنها بداية رحلة حجاج بيت الله الحرام ومنها ينطلقون، حيث تم تجهيز عدد من المواقيت ومساجد الحل وتهيئة مرافقها الخاصة، لتحسين جودة تجربة ضيوف الرحمن، ومنها ميقات قرن المنازل في السيل الكبير وميقات وادي محرم وميقات يلملم وميقات الجحفة، ومن مساجد الحل مسجد السيدة عائشة في التنعيم في مكة المكرمة ومسجد الجعرانة.