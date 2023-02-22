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"عقال المؤسس" يُسجِّل حضورًا كبيرًا في الاحتفاء بمسيرة المجد ويوم التأسيس

يُعبِّر عن الفخر والاعتزاز.. وتتسابق المتاجر في عرضه خلال المناسبات الوطنية
طفل يرتدي العقال المقصب احتفالًا بذكرى يوم التأسيس
طفل يرتدي العقال المقصب احتفالًا بذكرى يوم التأسيس
محمد طيران
محمد طيران

سجَّل "العقال المقصب" حضورًا كبيرًا احتفاء بيوم التأسيس، ويُعتبر تراثًا وطنيًّا فاخرًا، تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل منذ القدم، ويرتبط بزمن المؤسس -طيب الله ثراه-.

ويعد العقال المقصب تحفة فنية، يرتديه الرجال في المملكة العربية السعودية في مناسباتهم الوطنية. وهو مصنوع من خيوط ذهبية فاخرة باليد عبر أشخاص مهرة.

ويشعر من يرتديه من الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز بوطنه ومؤسس هذا الكيان، فيما تتسابق المتاجر في عرضه خلال المناسبات الوطنية، ويتساوى في لبسه الصغار والكبار.

وظهر طفل مساء البارحة بحمراء جدة وهو يلبس عقال التأسيس محتفلاً بالمناسبة العطرة.

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العقال

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