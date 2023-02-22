"عقال المؤسس" يُسجِّل حضورًا كبيرًا في الاحتفاء بمسيرة المجد ويوم التأسيس

سجَّل "العقال المقصب" حضورًا كبيرًا احتفاء بيوم التأسيس، ويُعتبر تراثًا وطنيًّا فاخرًا، تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل منذ القدم، ويرتبط بزمن المؤسس -طيب الله ثراه-.