بأمر الملك: إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وتتولى هيئة مكافحة الفساد الإجراءات النظامية بحقه

- بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إعفاء معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.