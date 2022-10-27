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بأمر الملك: إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وتتولى هيئة مكافحة الفساد الإجراءات النظامية بحقه

ضمن ثلاثة أوامر ملكية صدرت اليوم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، اليوم، ثلاثة أوامر ملكية تضمنت ما يلي:

- بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إعفاء معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

‏- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للخرج بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
‏⁧‫أمر ملكي

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