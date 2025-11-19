الأمير محمد بن سلمان يقود مسارًا إنسانيًا يعيد تشكيل أولويات المنطقة في سوريا وفلسطين والسودان

لا شك أن الدور الذي تقودّه المملكة اليوم يعيد صياغة حضورها الإقليمي والدولي، ويثبت أن السعودية أصبحت قوة يُحسب لها حساب في ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد. ومع بروز السودان إلى جانب سوريا وفلسطين ضمن أولويات السياسة السعودية، يتأكد أن المملكة تسعى لبناء مستقبل عربي أكثر استقرارًا وإنسانية، يقوده قائد يمتلك رؤية عميقة، وحسًّا إنسانيًا رفيعًا، وقدرة استثنائية على تحويل التحدّيات إلى فرص.