منصة "عوائد المالية" تطرح صندوقًا عقاريًّا سكنيًّا نوعيًّا من تطوير "داركو العقارية" وإدارة "رصانة المالية"

مواصلةً لدورها في اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة وطرحها أمام المستثمرين عبر منصتها (https://t.co/KA5Op7Ut5m)، أعلنت منصة "عوائد" المالية المرخصة من هيئة سوق المال السعودي، عن طرح فرص استثمارية تتعاون فيها شركة "داركو" العقارية المعروفة بمشاريعها المميزة، وشركة "قصر المساكن" المسوقة للمشروع، وبإدارة من شركة "رصانة" المالية، لإنشاء صندوق داركو الأول للتطوير العقاري "جدة"، والذي يستهدف الاستحواذ على أرض سكنية في حي الصفا بمدينة جدة لإنشاء أربع مجمعات سكنية بإجمالي 184 وحدة سكنية، ويتم بيعها بعد انتهاء أعمال التنفيذ للمستفيد النهائي، وتوزيع عوائد رأسمالية، من خلال تنمية رأس المال على المستثمرين؛ وذلك بعد تصفية الصندوق وتحقيق أرباح رأسمالية ببيع جميع الوحدات السكنية.