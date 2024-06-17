"الكشافة" تساند أمانة العاصمة المقدسة لمنع البائعين المتجولين من افتراش الطرق

وأوضح مسؤول مجموعة الأمانة بمعسكرات الخدمة القائد الكشفي عبدالحليم محمود السبحي، أن جمعية الكشافة تحرص من خلال هذه المشاركات إلى تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام لاحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس أفراد الكشافة والجوالة، وتنمية المحبة والتآلف بين الأفراد من خلال العمل بجد في هذا المجال، بالإضافة إلى إظهار الدور المنير الذي تسلكه جمعية الكشافة العربية السعودية أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.