أمين عام هيئة كبار العلماء: المفتي العام الراحل كان عالِمًا قدوة ومربّيًا فاضلًا

أشاد أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد بمسيرة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – رحمه الله – مؤكدًا أنه كان مثالًا للعالِم القدوة والمربي الفاضل الذي أحبه البعيد قبل القريب.
وأوضح الماجد أن الشيخ الراحل عُرف بتسامحه وتواضعه وقربه من الناس، مشيرًا إلى أنه لم يسمع منه طوال سنوات مصاحبته كلمة تؤذي المشاعر أو تخالف نهجه المتزن في التعامل مع الآخرين.
وأضاف أن شخصية المفتي العام شكّلت نموذجًا بارزًا للعالِم الذي جمع بين العلم الشرعي والخلق الرفيع، وأسهمت مواقفه وسيرته في ترسيخ صورة من صور الاعتدال والوسطية التي قامت عليها رسالة المملكة في خدمة الدين والمجتمع.