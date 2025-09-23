أمين عام هيئة كبار العلماء: المفتي العام الراحل كان عالِمًا قدوة ومربّيًا فاضلًا

وأضاف أن شخصية المفتي العام شكّلت نموذجًا بارزًا للعالِم الذي جمع بين العلم الشرعي والخلق الرفيع، وأسهمت مواقفه وسيرته في ترسيخ صورة من صور الاعتدال والوسطية التي قامت عليها رسالة المملكة في خدمة الدين والمجتمع.