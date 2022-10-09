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مُعدَّل فائدة الإقراض بين البنوك يُسجِّل أعلى صعود منذ 14 عامًا متخطيًا 4.3%

تزامنًا مع قرار "المركزي" رفع مُعدَّل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو والريبو المعاكس