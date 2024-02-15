شاهد.. أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مهرجان الزهور والحدائق في "ينبع الصناعية"

كما رعى أمير منطقة المدينة المنورة، حفل استلام شهادات اعتماد جينيس العالمية للأرقام القياسية التي حققها المهرجان في نسخته الحالية، والتي تمثلت بأكبر كلمة مكونة من الزهور الطبيعية لقائد نهضة ومسيرة التنمية بمملكتنا الحبيبة خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أكبر مجسم مكوّن من مواد معاد تدويرها على هيئة صاروخ فضائي يمثل النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، إلى جانب أكبر سلة زهور في العالم.