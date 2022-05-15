22 جائزة في معرض "آيسف 2022" ترسم ملامح مستقبل المملكة

لم يأت تحقيق المملكة العربية السعودية لـ22 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" من بين طلاب 85 دولة، الذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، ضربة حظ أو اجتهادات فردية بل كان نتاجًا طبيعيًا لسياسة دولة تقوم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتتطلع إلى آفاق مستقبلية واعدة وفق رؤية مُلهم هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعرّاب رؤية المملكة 2030.
هذا الإنجاز والتفرد والتفوق هو نتاج طبيعي لدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لأبناء الوطن، وهو ثمرة جهد مقدر قامت به مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم لتوفير كل سبل التميز للمتفوقين، وهو بلا شك إنجاز يرسم ملامح مستقبل المملكة العربية السعودية.
بفارق 14 جائزة جاء تفوق المملكة في "آيسف 2022"، حيث كانت الحصيلة في "آيسف 2019" 8 جوائز فقط، مما يعني ارتفاع الطموح والقدرات مما يبشر بمستقبل واعد للمملكة العربية السعودية، من خلال رأس مال بشري صاحب كفاءة وقدرة على ابتكار حلول لمشكلات التنمية المستدامة التي تواجه العالم.
ومرت المشاركة السعودية بمرحلة متعددة من خلال تنافس 103 آلاف طالب في الأولمبياد العلمي الذي ينظم كل عام من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله ووزارة التعليم، ليتم اختيار 300 مشارك في الأولمبياد الوطني الذي أقيم في فبراير الماضي ثم تأهل 150 مشاركًا تم اختيار منتخب السعودية للعلوم والهندسة من بينهم.
وضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالباً وطالبة من 11 إدارة تعليمية، شاركوا بمشاريع نوعية في مجالات واعدة، منها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والدوائيات، والبيئة، وتم اختيارهم من بين 40 فائزاً وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" الذي يعد واحداً من 19 برنامجاً مختلفاً، تقدمها موهبة سنوياً للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنوياً في المملكة.
واستقطب معرض آيسف هذا العام أكثر من 2000 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ16 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة على 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.
ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار لمرحلة ما قبل الجامعة.