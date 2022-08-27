اللقاء الختامي للبرنامج الصيفي لحلقات المسجد الحرام الإثرائية

وأفادت مديرة إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مريم بنت آدم زبير، بأن البرنامج الصيفي لحلقات المسجد الحرام الإثرائية ضم "1199" طالبة من مختلف الجنسيات لحفظ كتاب الله في أطهر بقاع الأرض، من خلال مسارات مختلفة تتناسب مع قدراتهن، بمشاركة 28 معلمة و5 مشرفات متمكنات في ثلاث فترات مختلفة خلال اليوم، بمعدل ثلاث ساعات ونصف في كل فترة.