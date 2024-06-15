وضع النقاط على الحروف.. وزير الإعلام: لا يمكن أن يصادر الحاج المخالف حق النظامي

ولعل عبارة أطلقها الدوسري حين قال: "لا أحد يقبل بأن يسلب حاج قدم بلا تصريح حقّ حاج آخر قدم من آخر الدنيا إلى الحج ملتزمًا بالأنظمة والإجراءات المرعية"، فهذا القول يمثل قاعدة أصيلة تنطلق منها المملكة في إدارة الركن الخامس، فلا يمكن قطعًا أن يصادر حاج مخالف حق حاج نظامي جاء وفق الإجراءات الرسمية ليتمكن من أداء نسكه محترمًا شرط التصريح الذي يُطبق على المواطن والمقيم دون تمييز، وهو ما أشار له وزير الإعلام في معرض لقائه.