مشاهدات قياسية لحملة "عندك هواية عندك سالفة" في أيامها الأولى

هذا وتفاعلت العديد من الحسابات مع هاشتاق #عندك_هواية_عندك_سالفة، حيث شارك المستخدمون قصصهم وتجاربهم مع الهوايات المختلفة، والفوائد التي يحصلون عليها من ممارسة الهوايات، إذ ساعدتهم على التخلص من التوتر والقلق، وتحسين المزاج، وتنمية المهارات، وبناء العلاقات الاجتماعية، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى المجتمع.