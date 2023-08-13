مشاهدات قياسية لحملة "عندك هواية عندك سالفة" في أيامها الأولى

سجلت حملة "عندك هواية عندك سالفة" التوعوية؛ التي أطلقتها البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) يوم الخميس الماضي، انتشارًا واسعًا على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تخطت أعداد المشاهدات للفيديو الترويجي الذي نشره حساب هاوي، أكثر من 1.7 مليون مشاهدة.
وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة الهوايات وزيادة الوعي فيها بالمملكة لخلق مجتمعات تمارس الهوايات المختلفة عبر البوابة، سعيًا للوصول -ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة- إلى ما يزيد على ستة آلاف نادي هواة على مستوى المملكة بحلول 2030م.
وتصدرت تغريدة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قائمة التغريدات من ناحية التفاعل مع الحملة؛ حيث نشر آل الشيخ الإعلان الدعائي للحملة، كاشفًا عن ثلاثٍ من أكثر هواياته المفضلة: أنا هواياتي كثيرة، فن وبلوت وشطرنج، ودام عندك هواية عندك سالفة.
وطرح آل الشيخ سؤالًا على متابعيه، وش هوايتكم؟، داعيًا إلى أن يكتشف كل شخص هوايته.
هذا وتفاعلت العديد من الحسابات مع هاشتاق #عندك_هواية_عندك_سالفة، حيث شارك المستخدمون قصصهم وتجاربهم مع الهوايات المختلفة، والفوائد التي يحصلون عليها من ممارسة الهوايات، إذ ساعدتهم على التخلص من التوتر والقلق، وتحسين المزاج، وتنمية المهارات، وبناء العلاقات الاجتماعية، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى المجتمع.
وتنوَّعت الهوايات التي تم عرضها؛ فقد شملت القراءة، الكتابة، الرسم، الموسيقى، الرياضة والألعاب الذهنية، الطبخ، التصوير الفوتوغرافي، الرحلات، التطوع، وغيرها من الهوايات العديدة.
كما أشاد عدد منهم بمبادرة البوابة الوطنية للهوايات في إطلاق هذه الحملة، حيث اعتبروها فرصة جيدة للتعرف على هوايات الآخرين وتبادل الخبرات، كما أعربوا عن سعادتهم بمشاركة الآخرين في شغفهم بهواياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة تستمر خلال الفترة 10 – 24 أغسطس الجاري، وتأتي ضمن إطار جهود بوابة هاوي -إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة- لتنمية قطاع الهوايات وتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة.