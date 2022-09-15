"المعجب" يلتقي نظيره الجزائري "طبّي" ويزور عدداً من الجهات العدلية والقضائية في الجزائر

من جانبه أكد النائب العام على عمق العلاقات الأخوية بين السعودية والجزائر، مبينًا أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات العدلية والقانونية وسبل تفعيل مذكرة التعاون التي أبرمت في وقت سابق بهذا الخصوص.