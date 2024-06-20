بين قوافل الإبل وأُحجية الحج.. هكذا احتفل "إثراء" بعيد الأضحى

بين حكايا العيد وأُحجية الحج، ووسط سرد تاريخي شيّق، انطلقت قوافل الإبل من حدائق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ضمن فعاليات عيد الأضحى، التي نظمت بدءًا من ثاني أيام العيد حتى مساء يوم أمس الأربعاء.