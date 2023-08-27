المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن: سعدنا بالتسهيلات والخدمات والتنظيم الرائع

أكد عدد من المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "43" التي تقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن المشاركة في المسابقة الدولية القرآنية تعدّ من المسابقات التي يفخر فيها كل مشارك، وزاد هذا الشرف لكونها تقام في أرض الحرم المكي الشريف وبجوار الكعبة المشرفة، في أجواء إيمانية وطمأنينة، مشيدين بجهود المملكة في خدمة كتاب الله الكريم التي أمدت منذ عقود عدة.