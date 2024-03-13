تدشين برنامجَي هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بكازاخستان

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الثقافية في سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان، أمس، برنامجَي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وتفطير الصائمين لهذا العام 1445هـ، بالجامع الجمهوري بالعاصمة أستانا، الذي يعد أكبر جامع في آسيا الوسطى، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، ونائب مفتي كازاخستان الدكتور أونغاروف ايرشات.
وأوضح السفير القحطاني، أن البرنامج يجسّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ لمشاركة إخوانه والأمة الإسلامية جمعاء مشاعرهم بفرحتهم بشهر رمضان المبارك، وتلمُّس احتياجاتهم، وهي سلسلة من ضمن برامج تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارات المملكة في الخارج.
من جانبه، قدّم نائب مفتي كازاخستان الدكتور أونغاروف ايرشات، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لجهودهما التي يقدمانها للمسلمين في العالم، خصوصاً هذه البرامج المباركة خلال الشهر الفضيل.