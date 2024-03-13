تدشين برنامجَي هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بكازاخستان

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الثقافية في سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان، أمس، برنامجَي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وتفطير الصائمين لهذا العام 1445هـ، بالجامع الجمهوري بالعاصمة أستانا، الذي يعد أكبر جامع في آسيا الوسطى، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، ونائب مفتي كازاخستان الدكتور أونغاروف ايرشات.