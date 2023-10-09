"الشؤون الإسلامية" تقيم الدورة العلمية الثانية للدعاة والأئمة والخطباء بكينيا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في جمهورية كينيا، بالتعاون مع كلية المنورة، الدورة العلمية الثانية للدعاة والأئمة والخطباء في مقاطعة ممباسا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا ناصر بن محمد الفريدي، وحاكم مقاطعة ممباسا عبدالصمد شريف ناصر، والملحق الديني المكلف في كينيا الشيخ محمد بن ماطر محزري.
وقد شارك في الدورة أكثر من 70 شخصًا من خريجي الجامعات السعودية، والدعاة والأئمة والخطباء؛ بهدف تأهيلهم علميًا للقيام بواجبهم الدعوي والإرشادي، وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمع ضد الانحرافات العقدية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التي تقدّم العلم الشرعي السليم وفق منهج الكتاب والسنة، بتوجيه ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة عبر ملحقياتها خارج المملكة لنشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل.