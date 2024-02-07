من 11 إلى 13 فبراير.. مشاركة عالمية وإقليمية واسعة في "بيوتي وورلد السعودية 2024"

كشف معرض "بيوتي وورلد السعودية" في دورته الرابعة التي ستقام خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير 2024، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عن مشاركة عدد غير مسبوق من العارضين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى عدد كبير من العلامات التجارية المحلية والإقليمية، ليؤكد ذلك أهمية مدينة الرياض في خارطة الموضة والجمال العالمية، وعلى ارتفاع حجم الاهتمام العالمي والخليجي بقطاع الجمال والرفاهية وما يشهده من نمو ملحوظ.