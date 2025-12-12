الأرصاد: أمطار رعدية وزخات برد ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة.. وضباب كثيف ليلًا وصباحًا

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12–35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15–35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.