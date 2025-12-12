الأرصاد: أمطار رعدية وزخات برد ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة.. وضباب كثيف ليلًا وصباحًا

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم –بمشيئة الله– هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، وكذلك على أجزاء من جنوب غرب المملكة، مع فرصة لتكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة.
وبيّن أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15–35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15–38 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12–35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15–35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.