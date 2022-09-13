القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.. ما أهم القضايا المنتظر مناقشتها؟

وتُعقد القمة بهدف التبادل المعرفي الثنائي الذي يشارك فيه الحضور والمتحدثون والشركاء كافة، ضمن حوار ثري حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشاكل المعقدة، وتمكين الشركات، وتشكيل المستقبل؛ سعيًا إلى تحويل المجتمع من (الرؤى) المحلية والإقليمية إلى الإطار الاقتصادي الموحد.