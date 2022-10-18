جيبوتي تتضامن مع المملكة حيال التصريحات التي أعقبت قرار خفض إنتاج النفط

أعربت جيبوتي عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب قرار "أوبك" بشأن خفض إنتاج النفط, وتدعم موقف المملكة وما قدمته من توضيحات بأن القرار تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة لاعتبارات فنية واقتصادية بحتة من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية.