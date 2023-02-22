جلسة علمية.. منتدى الرياض الدولي يناقش أهمّ تحدّيات العمل الإنساني

جاء ذلك بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس قسم الهجرة والبيئة وتغير المناخ والحدّ من المخاطر في منظمة الهجرة الدولية، مانويل ماركيز بيريرا، ومدير عام التمويل الإنساني بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، ليزا دوتون، ومدير قسم البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا نيرا، والمستشار الإنساني الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية، إلك مايرهوفر، والخبيرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في مجال المياه والصرف الصحي كيت داير.