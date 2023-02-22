جلسة علمية.. منتدى الرياض الدولي يناقش أهمّ تحدّيات العمل الإنساني

عُقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، أمس، جلسةٌ علميةٌ بعنوان "التحدّيات في العمل الإنساني"، بإدارة الإعلامية جولييت فوستر.
جاء ذلك بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس قسم الهجرة والبيئة وتغير المناخ والحدّ من المخاطر في منظمة الهجرة الدولية، مانويل ماركيز بيريرا، ومدير عام التمويل الإنساني بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، ليزا دوتون، ومدير قسم البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا نيرا، والمستشار الإنساني الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية، إلك مايرهوفر، والخبيرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في مجال المياه والصرف الصحي كيت داير.
وناقش المشاركون خلال الجلسة أبرزَ التحدّيات في العمل الإنساني؛ مثل الكوارث الطبيعية، والصراعات السياسية، موضحين أنه ينبغي علينا الاستعدادُ بشكل أفضل للأزمات الإنسانية، عبر التأكُّد من أن المرافق المدنية مجهزةٌ جيدًا، ومتكيّفة مع الكوارث الطبيعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية والوقود الأحفوري، ووضع الألواح الشمسية البديلة.
كما عُقدت جلسة فرعية بعنوان "البحوث والدراسات في العمل الإنساني وأهداف التنمية المستدامة"؛ حيث تمّ عرض مجموعة من الأبحاث العلمية؛ منها بحث عن إطار مقترح لاستجابة التقنيات الرقمية لمتطلّبات الإغاثة التعليمية أثناء الطوارئ؛ بهدف بناء إطار لتعزيز استجابة التقنيات الرقمية، لمتطلبات الإغاثة التعليمية أثناء الطوارئ.
وعرض بحث آخر عن تطبيقات الاستشعار عن بعد لدعم قرار المنظمات الإغاثية، عبر دراسة حالة الفيضان في محلية المناقل بالسودان، وبحث عن وثائق الصلح وأبعادها الأمنية والاقتصادية في المجتمعات الدولية.