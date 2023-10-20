"هيئة الاتصالات" تجدّد دعوتَها لتسجيل أسماء النطاقات السعودية عبر وكلائها المعتمدين

وكشفت الهيئةُ أن الحملة التوعويّة تستهدف القطاعين العام والخاص، بجانب استهدافها للأفراد، مبينة أن بإمكان القطاع الخاص والأفراد تسجيلَ أسماء النطاقات الخاصة بهم لدى الوكلاء المعتمدين لديها، فيما يمكن للجهات الحكومية تسجيل النطاقات الخاصة بها لدى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك عبر الدخول إلى الرابط: https://nic.sa/registrars/ .