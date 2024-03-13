"المطرية العاشرة".. "الحصيني" يكشف عن كميات الهطولات المتوقعة بالمملكة اليوم

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ بداية الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ، اليوم الأربعاء، بأمطارٍ متفرقة ومتفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: المدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان وغرب منطقة الرياض وشمالها وشمال غرب المنطقة الشرقية وغرب القصيم وجنوب منطقة مكة المكرّمة وشرقها؛ تمتد إلى الكويت واليمن التي قد تكون الأمطار عليها غزيرة، لا تُسبق برياح نشطة، وارتفاع تدريجي في الحرارة.
وأوضح الحصيني؛ أن معظم مناطق المملكة؛ عدا جازان وسواحل البحر الأحمر ووسطه وجنوبه، سجّلت الحرارة، فجر اليوم الأربعاء، أجواءً باردة، وأقل حرارة فجر اليوم بعرعر والقريات ورفحاء كانت تسع درجات مئوية، فيما سجّلت جازان (29) درجة مئوية، والرياض (13) درجة مئوية، والمدينة المنوّرة (21) درجة مئوية، وجدة (28) درجة مئوية، والدمام (13) درجة مئوية.
وشهدت سماء المملكة، فجر اليوم، غيوماً متفرقة على معظم المناطق، وأغلبها متوسطة وعالية الارتفاع.