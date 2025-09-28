الرياض تستضيف غدًا مؤتمر E3 تمكين تجربة العميل 2025

تستضيف العاصمة الرياض، غدًا، الدورة الخامسة من مؤتمر E3 "تمكين تجربة العميل 2025"، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت الرياض، بتنظيم الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي جهة غير ربحية تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمتخصصة في تجربة العميل.
ويُعد المؤتمر حدثًا بارزًا في مجال تحسين تجربة العملاء، إذ يهدف إلى استكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات والابتكارات التي تعزز هذا القطاع الحيوي. ويجمع المؤتمر سنويًّا نخبة من الخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين لمناقشة آخر المستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات، إلى جانب جلسات نقاشية، وورش عمل، وبرامج تدريبية متخصصة.
وأوضح الأمين العام للأكاديمية الوطنية لتجربة العميل، الأستاذ خالد الزهراني، أن المؤتمر يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها:
برنامج شهادة خبير في اقتصاد التجربة، يقدمه الخبير العالمي جون باين، المؤلف المشارك لكتاب "اقتصاد التجربة"، ويمنح المشاركين اعتمادًا رسميًّا كخبراء في هذا المجال.
هاكاثون تجربة العميل 2025 في نسخته الثانية، بمشاركة نحو 30 فريقًا من الشباب السعوديين وطلاب الجامعات، للتنافس في ست فئات رئيسية: السياحة، الرعاية الصحية، النقل، المالية، الاتصالات، والبلديات؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ورفع مستوى الخدمات إلى المعايير العالمية.
وبيّن "الزهراني" أن المشاركين في الهاكاثون سيحصلون على إشراف وتوجيه مباشر من الخبراء، إلى جانب جلسات تدريبية متنوّعة تساعدهم على تطوير أفكار عملية ومبتكرة في مجال تجربة العميل، بما يعزز خبراتهم ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل السعودية رائدة عالميًّا في هذا المجال.
كما سيتيح المؤتمر فرصًا كبيرة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز جودة الخدمات وتجربة العملاء في مختلف القطاعات.
يُذكر أن الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل تقدّم برامج متميزة في مجالات خدمة العملاء، الإتيكيت، والبروتوكول الدولي، إلى جانب كونها منصة تعليمية غير ربحية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم مسيرة التميز المؤسسي في المملكة.