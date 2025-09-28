الرياض تستضيف غدًا مؤتمر E3 تمكين تجربة العميل 2025

ويُعد المؤتمر حدثًا بارزًا في مجال تحسين تجربة العملاء، إذ يهدف إلى استكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات والابتكارات التي تعزز هذا القطاع الحيوي. ويجمع المؤتمر سنويًّا نخبة من الخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين لمناقشة آخر المستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات، إلى جانب جلسات نقاشية، وورش عمل، وبرامج تدريبية متخصصة.